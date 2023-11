RCF produit un nouveau podcast

Animé par Florence et Jean-Philippe, mariés depuis trente ans et membres des Équipes Notre-Dame, (mouvement qui accompagne des couples), "Toujours Ensemble !" est un podcast qui s’adresse à ceux qui vivent ensemble depuis plusieurs années. L’intention : accompagner les auditeurs autour de la vie à deux, du quotidien, de la vie spirituelle… à travers des exemples de vie concrets.

Chaque épisode de 7 minutes (10 au total) aborde une thématique en profondeur et avec bienveillance, se conclut par une synthèse des pistes concrètes évoquées dans l’épisode, et lance un défi pour progresser sur le thème abordé.

Le premier épisode a été mis en ligne le 6 novembre. Il s'agit d'une co-production RCF et les Équipes Notre Dame.