RCF et Radio Notre-Dame couvrent la venue du pape

La venue du pape François sur les terres corses marque une étape importante pour l’Église locale et pour la population de l’île, où la foi et la religiosité populaire jouent un rôle central dans la culture. Ce déplacement, inédit pour un souverain pontife, s’inscrit dans une démarche de proximité avec les fidèles et de reconnaissance des spécificités spirituelles et culturelles de la région.

À travers ses échanges et célébrations, le pape abordera des thématiques comme la piété populaire et le dialogue entre traditions locales et laïcité.

Pour couvrir cette visite unique, RCF et Radio Notre-Dame mettront en place une programmation riche et variée.