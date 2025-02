RCF mobilise ses antennes locales pour faire vivre le Salon de l’agriculture

Chaque année, le Salon International de l’Agriculture réunit les professionnels du secteur, les producteurs et le grand public pour célébrer le savoir-faire des régions françaises. RCF, fidèle à sa mission de proximité, mobilise ses équipes locales pour couvrir l’événement et donner la parole aux acteurs du monde rural. De l’Anjou à la Côte d’Azur, en passant par l’Auvergne et la Normandie, les antennes locales du réseau RCF proposeront une couverture complète de l’événement à travers des reportages, des journaux d’actualités et des émissions spéciales.

Le Salon International de l’agriculture est aussi l’occasion pour RCF de renforcer son lien avec les territoires en mettant en lumière les produits du terroir, les innovations agricoles et les défis rencontrés par les acteurs du secteur.