RCF : 64 radios locales mobilisées pour le Printemps du don

Le déploiement du DAB+ à travers toute la France, la création d’émissions et de podcasts, le développement d’une nouvelle application RCF ou encore l’acquisition de matériel figurent parmi les enjeux d’avenir de RCF. Véritable média multicanal, RCF s’appuie sur plus d’une centaine de journalistes en France et en Belgique. Ensemble, ils proposent une information de qualité et explorent les sujets du quotidien. Culture, questions de société et spiritualité sont autant de thématiques à retrouver sur RCF.

Tout au long de la Semaine du Printemps du Don, la matinale sera consacrée à l’événement, avec des décrochages régionaux organisés pour faire vivre ce temps fort au plus près des auditeurs.