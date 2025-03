Le Carême 2025 sera marqué par un accompagnement spirituel structuré autour de sept thématiques clés du Jubilé : le pèlerinage, la porte sainte, la réconciliation, la prière, la liturgie, la profession de foi et l’indulgence.

Depuis ce 10 mars, RCF développe ces thèmes à travers des émissions hebdomadaires animées par des experts religieux et théologiens. Le programme prévoit notamment des interventions de Patrick Laudet, diacre permanent du diocèse de Lyon, et de Louis-Marie Chauvet, théologien, qui exploreront le sens du Carême et son impact personnel et collectif. Marie-Hélène Robert, sœur missionnaire et théologienne, apportera un éclairage sur la prière dans le souffle du Jubilé. Chaque semaine, une question sera posée pour approfondir le cheminement du Carême.