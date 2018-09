RCF Nord de France : "une audience record et des auditeurs plus jeunes"

RCF Nord de France est connue par 126 270 personnes, parmi lesquelles se trouve une majorité d’actifs, avec un indicateur élevé chez les "CSP+". La radio qui va fêter ses 10 ans d’existence à Lille cette saison et qui a réorganisé ses effectifs en septembre dernier, se réjouit de cette progression qui conforte sa stratégie : "être une radio chrétienne, généraliste et de proximité".

RCF Nord de France couvre aujourd’hui un bassin de population de 916 000 habitants grâce à deux fréquences FM (97.1 à Lille et 95.1 à Douai). Depuis le 19 juin dernier, la radio émet également en DAB+ (numérique) ce qui devrait lui permettre de conquérir de nouveaux territoires (RCF Nord de France est la seule radio associative autorisée par le CSA à diffuser en DAB+ sur l’ensemble du Nord et du Pas-de-Calais d’ici 2021).