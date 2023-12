RCF Hauts de France en direct à Arras

En cette fin d’année, la radio s’installera en plein cœur d’Arras, à l’église Saint Jean Baptiste, ce mardi 19 décembre pour deux émissions spéciales, ouvertes à tous. Avec des invités Arrageois qui œuvrent au rayonnement de la ville, plusieurs temps forts en direct sont programmés.

De 11h30 à 12h30, les journalistes Anne Henry et Jean Duquesne parleront de patrimoine culturel et du marché de Noël actuellement en place. De 18h10 à 19h, la seconde émission "Ici chez vous" présentée par Martin Pinguet et Michel Picard sera consacrée au logement et à la vie de l’Église avec la grande démarche diocésaine.