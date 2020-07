Quoi de prévu cet été pour Radio Campus Paris ?

Pour cet été, Campus Paris promet des émissions issues de plusieurs radios campus (C Lab avec "Le Retour de Vénus", Campus FM avec "Parlez-moi d'une ville", Radio Campus Saint-Etienne avec "Les Minutes des Mineurs"), des programmes outre-Atlantique ("Derrière le sample" de CHOQ.ca) mais aussi des créations sonores inédites ("Chile Desperto" de Melen Fanouillère), des incorruptibles ("Chablis Hebdo", "BRTZ", "Carte Grise"...) et le rendez-vous de l'été, "L'Apéro", pour parler actus, culture et tout ce qui fait vibrer en période estivale.