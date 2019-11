Qui écoute quoi le week-end ?

Le classement du week-end est quasi identique à celui de la semaine, du lundi au vendredi : France Inter (9.0), RTL (8.6), France Bleu (5.1), RMC (4.8) et Europe 1 (3.9) composent le Top 5 des Généralistes an audience cumulée. En part d'audience, c'est RTL qui mène le bal (12.2) suivie par France Inter (12.0), France Bleu (6.5), Europe 1 (5.1) et RMC (4.6). Chez les Musicales, NRJ (7.0) domine toutes ses concurrentes et notamment Skyrock (5.0), Nostalgie (4.5), Fun Radio (3.2) et RTL2 (3.1) en audience cumulée mais aussi en part d'audience : NRJ (5.9), Nostalgie (4.5) et Skyrock (3.4).

Soulignons que, tout comme du lundi au vendredi, FIP apparait également dans la 126 000 Radio du week-end avec 1.2 d'audience, 1.5 de part d'audience pour 1h54 de DEA.