Quatrième journée de la Remote Radio Week

Après la connexion radio, thématique déclinée lundi, les ressources autour du Home Studio mises en avant mardi, la contribution à distance évoquée hier mercredi, la Remote Radio Week se poursuit aujourd'hui jeudi avec un nouveau fil rouge consacré aux avantages et aux bénéfices de la radio sur le Cloud avec des professionnels et des experts qui auront pour mission de présenter des solutions techniques accessibles et fiables. Enfin, ce vendredi, la Remote Radio Week s'intéressera à l'éducation et l'information.

Ces 5 journées sont déclinées sous la forme de débats, de discussions, de conseils d'experts, de ressources ou encore de masterclass en direct et en 4 langues : en arabe de 09h à 11h, en anglais de 12h à 14h, en français de 15h à 17h et en espagnol de 18h à 20h.