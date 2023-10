"Qu'est-ce qu'on va devenir ?" : une nouvelle émission sur Mouv'

Craintes, souhaits, espoirs... Voilà une émission qui veut offrir une "invitation à se projeter dans leurs univers respectifs et à tenter d'imaginer ce qu'ils seront dans 50 ans". Cette série de 5 émissions à retrouver sur l'antenne de Mouv' du lundi au vendredi à 21h. Première diffusion ce lundi 16 octobre de 21h à 22h, avec Natoo autour du thème de la mode. Suivront les thèmes de l'écologie, des voyages, de la cuisine et du sport.

Ce rendez-vous est animé par Luciole (forte d'une communauté de 1.4 million d'abonnés sur TikTok. "Dans un esprit résolument innovant et déterminé à explorer les tendances émergentes, doublé d'une conscience écologique aiguë, c'est très naturellement que Luciole questionnera l'avenir de chacun" explique un communiqué.