Qobuz : une alliance avec le canadien Québecor

Lancée le 4 mai dernier au Québec par Québecor, la plateforme QUB musique est le résultat d'un partenariat à la fois stratégique et financier initié de longue date avec Qobuz. Fort de son expérience dans le domaine du streaming et du téléchargement de musique haute-qualité, Qobuz a participé au développement de QUB musique en apportant l'accès aux contenus musicaux et en partageant son expertise. De leur côté, les équipes de Québecor, animées de la volonté de mettre en valeur la richesse culturelle et artistique du Québec, ont développé les plateformes web et mobile ainsi que l'expérience utilisateur propre à QUB musique.



L'entreprise du Québec sélectionne et orchestre les contenus de la plateforme, qui propose déjà plus de 50 millions de titres et un millier de playlists locales. A travers cette alliance, Qobuz renforce sa position d'acteur international du secteur musical, notamment en Amérique du Nord et au Canada. Sa plateforme est actuellement disponible dans 11 pays en Europe et a été lancée aux États-Unis en février 2019. Pour poursuivre son ascension, Qobuz ambitionne d'accélérer son développement à l'international à travers la signature de nouveaux accords avec des acteurs globaux du monde des médias et des télécommunications.