Pyrénées FM : validation du passage en catégorie B

Fidèle à son slogan "Là où les autres ne vont pas", Pyrénées va plus encore intensifier sa présence sur le terrain et renforcer son équipe de journalistes et reporters. L’autre objectif de la radio est d’obtenir à moyen terme la couverture essentielle de la chaîne des Pyrénées et de son piedmont. Dans le cadre de cette évolution significative, de nouveaux investissements et créations d’emplois raisonnés ont déjà été programmés. Par ailleurs Pyrénées FM étudie sur le modèle de la radio qui a fait ses preuves, la création d’une vraie télévision locale de proximité accessible gratuitement sur le net et le réseau hertzien.