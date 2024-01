Purecharts Awards 2024 : Purecharts et RFM dévoilent le palmarès

Selon Purecharts, plus de 800 000 votes ont été enregistrés sur la plateforme dédiée, soit deux fois plus que l’an passé. De Hoshi à Imagine Dragons, en passant par Mika, Taylor Swift, Jung Kook, David Guetta, Lana del Rey ou encore Mylène Farmer, ce sont en tout 11 artistes qui ont été primés lors de la cérémonie des Purecharts Awards, ce mardi 23 janvier.

Les rédactions de Purecharts et RFM adressent leurs sincères félicitations aux lauréats, ainsi qu’à l’ensemble des artistes nommés et remercient les votants pour leur large mobilisation. Une nouvelle édition des des Purecharts Awards est annoncée pour 2025.