Pure présente sa gamme de radios personnelles DAB + Move

Avec un haut-parleur intégré, une connectivité Bluetooth et jusqu'à 22 heures de vie de la batterie, la Move T4 est une radio numérique de poche polyvalente et passe-partout. Fabriquée à l'aide de matériaux spécialement conçus, la Move T4 dispose également d'un puissant haut-parleur interne qui offre des performances audio de premier ordre. Avec 20 stations pré-réglées, il est facile d'accéder aux stations en DAB + et FM "dans une qualité cristalline". Les auditeurs peuvent également profiter de leur bibliothèque musicale personnelle à partir de n'importe quel appareil via la fonctionnalité Bluetooth. Sa forme compacte et portable fait de la Move T4, le compagnon de voyage idéal. La batterie rechargeable de la Move T4 fournit jusqu'à 15 heures d'écoute non-stop et jusqu'à 22 heures avec des écouteurs.