Pub radio : un dispositif sur mesure sur Europe 1

Daniel Moquet promet de faire vivre "le meilleur du sport aux auditeurs" grâce à une opération mêlant radio, digital et social, basée sur plusieurs piliers majeurs. D'abord, le sponsoring des temps forts du sport sur Europe 1 sur la période printemps-été 2018 (Roland Garros, Coupe du Monde de Football et Tour de France). Ensuite, le sponsoring des rendez-vous multisports de l’antenne comme Europe 1 Sport et Libre Arbitre. Cette opération se décline également autour d'un sponsoring de l’émission de Thomas Thouroude, "Y’a pas péno" et aussi grâce à un jeuur le Club Europe 1 avec à gagner 20 séjours à Paris le week-end du 16 juin. Les auditeurs auront la possibilité d’assister au premier match de l’équipe de France (France-Australie) dans les locaux d’Europe 1.