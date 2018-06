Prix SACD - Radio Nova : les cinq lauréats dévoilés

Réuni le 12 juin dernier sous la présidence de Catherine Tullat, administratrice radio de la SACD, le jury était composé de Thomas Baumgartner, rédacteur en chef de Radio Nova, Anne-Claire Lainé, coordinatrice du Festival Longueur d’ondes, Violaine Lochu, poète et performeuse sonore, Sidonie Mangin, directrice des Editions Nova, Hervé Marchon, journaliste, réalisateur et producteur radio, Claire Richard, journaliste et auteure, Amir Shadzi, auteur et réalisateur et Benoît Thuault, réalisateur à Radio Nova.

Les candidats devaient proposer un scénario de fiction originale, inédit, écrit en français d’une durée de 2 à 5 minutes, ouvert à tous les genres de fiction (comédie, conte, science-fiction, drame, etc.) intégrant le son, le rythme, l’originalité, l’inattendu, le contrepied.