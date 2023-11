Prix RFI Découvertes 2023 : Black M, président du jury

Les 10 finalistes choisis par un comité de sélection interne seront soumis au vote d’un jury d’experts, présidé par Black M, en présence de Juliette Fievet, Claudy Siar et Laurence Aloir, mais aussi à celui du public qui peut voter dès à présent et jusqu’au 11 décembre 2023 sur Prixdecouvertes.com.

Le nom du lauréat ou de la lauréate sera annoncé le mercredi 13 décembre 2023 à 8H45 (heure de Paris) lors d’une édition spéciale de "RFI Matin" présentée par Andréane Meslard, en compagnie de Black M, et de Juliette Fievet, présentatrice et productrice de l’émission "Légendes urbaines" sur RFI et France 24. Le soir, RFI proposera également une émission spéciale de "Couleurs tropicales » présentée par Claudy Siar, à 21 h10 dédiée au Prix Découvertes 2023 à retrouver à l’antenne et sur les environnements numériques.