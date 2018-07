Prix Phonurgia Nova 2018

Le festival met en lice les meilleures fabriques sonores et radiophoniques (Arte Radio, Phaune Radio, La Première RTBF, SWR, France Culture, ACSR, Le Labo-RSR, ABC Soundproof, Deutschlandradio, etc.) et de très nombreux auteurs issus des radios associatives et de la scène indépendante. Chaque année, il reçoit entre 150 et 200 oeuvres venant du monde entier et retient les plus originales - une trentaine - pour une diffusion à la BnF. Ces dernières sont écoutées et mises en discussion par un jury constitué de 12 personnalités du monde de la radio, des arts et de la culture, dont la composition est révélée en ouverture du festival. Le jury élabore en direct et en public un commentaire critique sur les oeuvres.