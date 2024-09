franceinfo et PimpMyCompany dans le top 3 des IBC Innovation Awards 2024

Romuald Laurent, responsable de la communication chez PimpMyCompany, souligne : "Avec PimpMyLive, l’engagement des téléspectateurs a littéralement explosé. Les contenus qui sont transmis à la rédaction permettent d’enrichir le programme tout en offrant une façon unique au programme de se démarquer des autres émissions". La nomination de PimpMyLive aux I BC Innovation Awards 2024 renforce la reconnaissance internationale du caractère innovant de la solution développée par l’entreprise belge, déjà utilisée par plusieurs chaînes de télévision et de radios en France, en Belgique et au Luxembourg, dont franceinfo, la RTBF, RTL Belgium, RTL Letzebuerg, Fun Radio, NRJ et France Inter.Bien que PimpMyCompany n’ait pas remporté le fameux Award, l'entreprise est fière d’avoir brillé parmi les projets les plus novateurs de l’industrie et d’avoir été en compétition face à des mastodontes tels que LaLiga et Red Bull.La cérémonie des IBC Innovation Awards s’est tenue à Amsterdam le 15 septembre 2024 à 18h30, où PimpMyCompany a célébré sa place parmi les meilleurs.