France Inter : près de 35 000 élèves inscrits au concours de création de podcast

Pour accompagner professeurs et élèves dans ce projet, un premier atelier en ligne animé par Laure Grandbesançon et son équipe a été organisé le 26 septembre afin de leur présenter les différentes étapes de fabrication d’un podcast et de préciser les attendus du concours.Deux autres séances de travail seront organisées prochainement : l’une autour de l’écriture, de la scénarisation et de la narration le 17 octobre ; l’autre autour du bruitage, du jeu d’acteur et de la réalisation du podcast le 9 janvier 2025. Une équipe éditoriale de France Inter étudiera les projets finaux de chaque classe (constitués d’un écrit de 1 500 mots et d’un audio libre d’une à deux minutes) et désignera la lauréate en juin 2025.