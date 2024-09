France Bleu Sud Lorraine veut élire "la commune la plus sympa"

C'est aux auditeurs de France Bleu Sud Lorraine de désigner "la commune la plus sympa" du département, pas forcément la plus jolie mais celle qui pour eux a les meilleures initiatives, qui est la plus dynamique, la plus accueillante, qui organise les plus belles festivités, où les habitants sont les plus sympathiques, où vous aimez passer du temps, où vous vous sentez bien... Autant dire que les auditeurs ont le choix : on compte 591 communes en Meurthe-et-Moselle et 507 communes dans les Vosges.

France Bleu Sud Lorraine mettra en avant la commune qui sera la plus citée par les internautes. Interviews, reportages, journée spéciale en direct pour valoriser la ville ou le village gagnant, et ses habitants (et ce pour chaque département).