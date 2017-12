Près de 7 millions d'auditeurs écoutent la radio... autrement

Le module Global Radio de l’enquête 126 000 Radio permet d’analyser les comportements d’écoute numérique de la radio. La nouvelle édition révèle que 12.3% des Français de 13 ans et plus, soit 6,7 millions de personnes, écoutent chaque jour la radio sur un support digital. Une progression de près de 1 point par rapport à Septembre-Octobre 2016 (11,4%).

Le téléphone mobile reste le premier des supports numériques utilisés pour écouter la radio avec 3,4 millions d’adeptes chaque jour. Viennent ensuite l’ordinateur (1.6 million d’auditeurs), la télévision (1.1 million), la tablette (608 000) et le baladeur (188 000).

Parmi les auditeurs de radio sur un support numérique, près de 19% « regardent » la radio en format vidéo (soit 1.2 million d’auditeurs). Le replay radio rassemble chaque jour près de 1.8 million d’individus.