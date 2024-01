Près de 15 millions d'auditeurs pour les stations de Radio France

Côté numérique, Radio France, premier groupe radio sur les podcasts, a bouclé l’année 2023 avec trois nouveaux records venant couronner sa stratégie de plateformisation et de distribution : 3.5 milliards d'écoutes numériques en un an, tous supports et tous formats confondus (directs, webradios, podcasts, vidéos hors franceinfo), plus d'un milliard d’écoutes (lives + podcasts) en 1 an sur la plateforme Radio France et plus d'un million de comptes utilisateurs désormais créés sur la plateforme Radio France.