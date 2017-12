Pour écouter la RNT, presque, n'importe où

Voilà un produit qui devrait retenir votre attention. Cette radio numérique baptisée " Sangean Survivor DAB " est en quelque sorte le 4x4 du récepteur. À première vue, ça ressemble davantage à un groupe électrogène au beau milieu de la pampa corrézienne mais à y regarder de plus près, il s'agit bien d'une radio portable proposant la RNT et la FM. Ce récepteur peut fonctionner grâce à trois modes d'énergie : une dynamo manuelle, un panneau solaire et, bien sûr, une batterie lithium rechargeable. Il offre également une prise USB (pratique pour charger son téléphone par exemple), une lampe et même un LED Flash pour envoyer un SOS.Son puissance ? 0.4 Watts. Son poids ? 376 g. Son prix ? 116 €.