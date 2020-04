Pôle Emploi lance un programme intitulé "On est là pour vous !"

Seprem Productions a élaboré, en étroite collaboration avec Pôle emploi, un programme de 10 chroniques d’information de 1’30 sur 10 services, sites ou applications dédiés, parmi les centaines proposées par Pôle emploi et ses partenaires sur emploistore.fr et poleemploi.fr. L’occasion pour chacun de continuer à s’informer sur un métier, un secteur, de créer ou d’améliorer son CV, de rechercher un emploi ou encore de se former à distance. Cette série agrémentée d’un spot de 30 secondes est proposée à 1 000 radios et webradios depuis le 26 mars pour une libre diffusion pendant toute la durée du confinement.