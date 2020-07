L’été du Podcast à Ground Control

Le festival s’articulera autour de six thématiques : La passion du podcast, le changement de vie pour les personnes qui dessinent de se lancer dans le podcast, le passage à l’action, les podcasts pour les enfants, les podcasts de fictions et ceux qui parlent d’amour et sexualité. Il y aura aussi un parcours sonore avec neuf univers différents : Food & drinks, Narration, Jeunesse et parentalité, Planète, les médias, le monde et moi, "refaire le Monde", Divertissement, Evasion et Bien-être.Des masterclasses et conférences sont également organisées. Avec inscription à l’avance sur le site de Ground Control , on y parlera de fiction, des podcasts pour enfants, des podcasts activistes, de l’avenir des podcasts …