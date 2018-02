"Bons Plants" : un nouveau podcast de Binge Audio

Avec le podcast Bons Plants, Binge Audio et Upian iront à la rencontre de celles et ceux qui vivent ce bonheur simple dans la ville, pour découvrir des gens qui partagent conseils et réflexions sur leur pratique. "On pourra les entendre raconter comment ils ont réussi à produire quelque chose chez eux, nous expliquer concrètement comment ils ont fait, et aussi qui ils sont, quel est leur métier et pourquoi ils ont décidé de remettre du vert dans la ville" précise Binge Audio.

Le podcast et la newsletter sur l'agriculture urbaine (tous les 15 jours) sont réalisés et écrits par Thibaut Schepman, journaliste spécialisé sur l’environnement qui observe depuis 8 ans comment les révolutions végétales transforment petit à petit nos villes et nos vies. Thibaut pratique aujourd’hui dans un jardin attenant à son immeuble.