"5 heures" : le podcast à succès vient enrichir l'offre digitale de La Première

Le podcast "5 heures", toujours présenté par Rudy Léonet et Hugues Dayez, c'est chaque mercredi la revue critique des sorties de films en salles. C’est aussi le tour d’horizon des "albums découvertes" du moment. Les digressions sur le monde du cinéma et celui de la musique, voire sur le monde tout court.Si vous êtes déjà abonné au podcast, rien ne change : vous continuerez à le recevoir. Si vous souhaitez vous y abonner, rendez-vous sur lapremiere.be ou sur RTBF Auvio , cherchez "5 heures" et cliquez sur le lien RSS. Dans iTunes, lancez une recherche sur "5 heures" et cliquez sur le bouton "S’abonner" Dès ce 9 janvier, RTBF Auvio proposera également une sélection des coups de cœur 2018, accessible via l’onglet "Culture’" À découvrir et redécouvrir.