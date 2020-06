L’ensemble du réseau RATP équipé en très haut débit mobile

Ce service permet notamment un accès facilité à l’information voyageurs pour rendre les parcours plus faciles et plus agréables, (applications RATP et Via Navigo, comptes Twitter RATP dédiés à l’Information voyageur…) et offre la possibilité aux voyageurs de mieux valoriser le temps passé dans les transports pour en faire un temps utile. Ils pourront ainsi garder le contact avec leurs proches et continuer de passer des appels, d’envoyer des sms, photos et d’accéder à internet en mobilité sur le réseau mobile de leur opérateur.

Afin d’assurer ce déploiement dans ses espaces contraints, la RATP et les quatre opérateurs de téléphonie (Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR, et Orange) ont signé des accords et privilégié ainsi une logique de mutualisation des équipements.