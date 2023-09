"Podium", une série d'enregistrements de podcasts en public

La première soirée accueillera le podcast Pardon GPT présenté par l’humoriste Rémi Boyes et le streameur Pierre Lapin, suivi par le talk-show 4 Quarts d’Heure de la bande d’amies Alix, Camille, Kalindi et Louise. La scène de l'Apollo Théâtre accueillera les grands noms du podcast comme Shera, Sophie-Marie Larrouy, Marie de Brauer et Maxime Musqua, et d'autres seront annoncés entre le 8 novembre 2023 et le 10 janvier 2024.

Chaque soirée sera présentée par Marine Baousson, animatrice du podcast Vulgaire et au micro de "Jusqu'ici Tout Va Bien" sur France Inter depuis la rentrée.