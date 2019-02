Podcasts : Sybel lève 5 millions d'euros

"Il y a 4 ou 5 millions d'auditeurs de podcasts en France qui n'ont pas encore suffisamment découvert que le podcast va au-delà du replay radio" a expliqué Virginie Maire aux Echos . en indiquant vouloir éviter "l'information, les débats d'actualité et les interviews promo". "La promesse de Sybel est d'opérer une sélection pertinente de podcasts disponibles sur le marché, pour lesquels elle paye une commission fixe raisonnable puisqu'elle ne cherche pas à en avoir l'exclusivité, mais aussi de proposer un catalogue de créations originales élaborées faisant appel à des acteurs, des réalisateurs et des scénaristes" détaille le quotidien.Soutenue par le fonds luxembourgeois Mangrove, Sybel devrait être disponible "très bientôt" sur le marché français (...) et "rapidement un développement à l'étranger" avec une offre à 4.99 euros par mois.