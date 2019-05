Podcasts : Sybel atteint les 100 000 utilisateurs actifs

Afin de satisfaire ce nombre d’utilisateurs en forte croissance, Sybel continue d’enrichir son catalogue avec ses créations originales. En effet une trentaine de fictions et de documentaires sont actuellement en développement et en tournage, elles seront à retrouver bientôt en exclusivité sur Sybel. "Ces premiers résultats montrent un intérêt certain pour ce type de programmes. La proposition éditoriale de Sybel couplée à son accessibilité permet de toucher le plus grand nombre, et ainsi participe à la diversité culturelle. Les créations originales qui vont maintenant être proposées sur Sybel vont certainement confirmer l’appétence des consommateurs" a souligné Virginie Maire, fondatrice de Sybel