Podcasts, MoJo & Vidéo Mobile au Salon de la Radio et de l'Audio Digital

Mais quelles sont les applications utilisées par les rédactions aujourd’hui ? Quels sont les micros, les trépieds, les stabilisateurs, les lumières LED et surtout avec quel workflow ? La réponse à ces questions, vous les aurez dans un nouvel espace que le Salon de la Radio propose pour la première fois en 2019 : l’espace Podcast, MoJo et Vidéo Mobile.

Cet espace est composé de 3 parties.



L’univers du Podcast est en plein boom. Google référence désormais bien mieux les podcasts que les contenus texte. L’arrivée des assistants vocaux valorise de plus en plus les contenus audio et l’industrie radiophonique se saisit de cette opportunité prévisible mais non anticipée. Et cela pose de nombreuses questions. Le Paris Podcast Festival récemment fondé valorise désormais ces podcasts en décernant des Prix de manière plus exhaustive que nous ne le faisions avec le GRAND PRIX du Podcast de l’année. Mais quel matériel utiliser ? Quels outils et services pour les podcasters ? Cet espace laissera la place à des échanges entre acteurs du podcast et présentera des solutions pour faciliter votre quotidien d’éditeur de contenu.