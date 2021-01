Podcast : la consommation se maintient à un haut niveau

Les Français, fans de podcasts en 2020. "L’évolution de la consommation mensuelle de podcasts en 2020 met en évidence une activité soutenue et croissante tout au long du 1er semestre. Après un pic à l’automne, les Français ont écouté en streaming ou téléchargé près de 92 millions de podcasts en décembre" souligne Médiamétrie.

Ce classement de décembre 2020 est largement dominé par France Inter qui a enregistré, sur une base internationale, près de 25 millions d'écoutes ou de téléchargements de podcasts. Suivent France Culture, RMC, RTL et Europe 1. On soulignera, aussi, la performance de France Bleu qui parvient à se hisser au-dessus du million d'écoutes...