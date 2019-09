Podcast : Tremplin by Sybel joue les prolongations

Parce que la rentrée est une période chargée et pour continuer d’accompagner les créateurs, le Paris Podcast Festival offre une semaine supplémentaire pour lui envoyer vos projets. Vous avez donc jusqu’au dimanche 8 septembre (à 12h) pour continuer de proposer vos histoires et vos récits. Rappelons que ce concours s'adresse à toutes les créatrices et à tous les créateurs, aguerris ou amateurs, qui souhaitent être accompagnés dans l'écriture d'une série audio originale. Après lecture des dossiers, un jury de professionnels a été constitué pour désigner six lauréats. Chacun recevra une dotation de 1 000 euros pour commencer le développement de l'épisode pilote de son projet.