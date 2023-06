Podcast : Spotify taille encore dans ses effectifs

Si Spotify est désormais la plateforme de podcast audio la plus utilisée dans la plupart des pays, elle est également le premier éditeur de podcasts aux États-Unis. L'entreprise suédoise revendique quelque 100 millions d'auditeurs et précise que "le contenu des podcasts est passé de 200 000 titres à plus de 5 millions d'émissions" aujourd'hui accessibles.

Si l'entreprise suédoise s'appuie aussi sur les revenus publicitaires liés aux podcasts qui ont connu une croissance à deux chiffres de 2021 à 2022, elle annonce néanmoins se séparer de 200 salariés issus de la branche "podcast" du groupe.