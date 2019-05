Podcast #23 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de 23e numéro de L'Hebdo Radio , les Main Conférences. Dans la suite logique des Rencontres Radio 2.0 créées en 2010 et des Webinars Radio 2.0, Xavier Filliol et Nicolas Moulard lancent les MAIN Conferences . Mois d'avril mouvementé à RTL. Christopher Baldelli , le vice-président du groupe M6 en charge de la radio, a réagi aux résultats d'audience sur la période janvier - mars 2019 qui place RTL en seconde position des stations les plus écoutées, face à France Inter. "T'es habillé comme tout le monde mais tu ressembles à personne". C'est le titre de l'autobiographie de Cauet . L'animateur, qui officie sur NRJ, était cette semaine l’invité des Grandes Gueules sur RMC.