AdTrends : le marché publicitaire en volume

Sur la période comprise entre janvier et mars 2019, le marché publicitaire de la radio, derrière celui de la télévision mais devant celui de la presse, a attiré 1 464 annonceurs. Le top 3 des annonceurs se compose de Intermarché, Leclerc et Carrefour.

Les radios généralistes ont mis en avant 911 annonceurs (+ 10% en durée et + 7% de spots) contre 590 pour les radios musicales (+ 11% en durée et + 9% de spots).