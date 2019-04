Officiel : Marc-Olivier Fogiel quitte RTL pour BFM TV, Thomas Sotto reprend sa tranche

"Rejoindre BFMTV représente pour moi un nouveau chapitre professionnel que j’aborde avec enthousiasme et responsabilité. J’espère pouvoir contribuer à développer le succès impressionnant de la chaîne en réaffirmant ses fondamentaux et en continuant à innover avec une rédaction qui a prouvé son professionnalisme et son engagement. En tournant la page de l’antenne, je serai à 100 % aux côtés des équipes." indique Marc-Olivier Fogiel dans le communiqué d'Altice.

Dans un tweet posté dans la foulée, Christopher Baldelli officialise également ce départ et l'arrivée de son successeur dans RTL Soir, Thomas Sotto. "Je me réjouis de l’arrivée de Thomas Sott , un grand professionnel, nous sommes fiers qu’il ait accepté de renforcer à la rentrée notre offre éditoriale déjà très riche. Cher Marc-Olivier Fogiel , heureux de t’avoir fait venir sur #rtl et bravo pour ces 7 années" souligne, bon joueur, le vice-président du groupe M6.