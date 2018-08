Marc-Olivier Fogiel à La Lettre Pro : "Une direction d'antenne ? Pourquoi pas !"

Septième rentrée, dans la stabilité pour Marc-Olivier Fogiel qui reprend RTL Soir et On Refait Le Monde, entre 18h et 20h, sur la station du groupe M6.

Révélé grâce à ses émissions à la télévision (il y reviendra dans quelques jours sur France 3 dans Le Divan), le journaliste se fait aujourd'hui plus discret et s'épanouit à la radio, le média qui lui a permis d'entrer dans le métier.

Dans une interview à La Lettre Pro de la Radio n°103, à paraître ce lundi matin, "Marco" raconte son amour pour le micro et ce "rapport presque charnel". "Je n'ai pas de plan de carrière. Chaque année, je me demande si je vais continuer".