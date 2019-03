L'autobiographie de Cauet paraîtra le 14 mars

Au moment où l’arrivée des radios libres bouleverse les médias, Sébastien Cauet a 10 ans et vient de perdre sa mère. Enfant unique couvé par son père, un grand taiseux déboussolé par son veuvage, il habite dans une petite ville ouvrière de Picardie, à l’écart de tout. Quand la vie rentre dans la maison, c’est via la télé, avec les émissions populaires du dimanche. Sébastien envoie à quelques radios locales les jingles qu’il bricole tout seul dans sa chambre. Le voilà rapidement propulsé à la tête d’une émission du soir à 13 ans. Et bientôt directeur des programmes à 27 ans. Jingles, musique et tchatche… La radio ne le quittera plus : il "monte" à Paris, devient animateur sur Fun, Virgin, Skyrock, NRJ… La nuit, il est sur les ondes, le jour il suit des cours dans une école de commerce, vite interrompus par la mort de son père. Déjà star, il assure dès les années 2000 les meilleures audiences télé avec son émission culte "La Méthode Cauet".

Le livre va au-delà de l’itinéraire d’un enfant d’ouvrier devenu une vedette de la radio, de la télé et maintenant de YouTube. Son livre "T'es habillé comme tout le monde mais tu ressembles à personne" paraîtra le 14 mars chez Robert Laffont.