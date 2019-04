RTL va lancer 12 podcasts originaux et espère redevenir leader

Il en profite pour confirmer Yves Calvi à la matinale, dont certains annonçaient déjà un possible départ après les derniers résultats d'audience décevants. La rentrée s'annonce globalement stable : "nous ferons quelques changements et ajustements en apportant de nouvelles voix et chroniques. Mais cela ne concernera pas le présentateur de la matinale, Yves Calvi" rassure-t-il. Sur cette position de leader perdue sur la période janvier - mars 2019, le dirigeant ne s'avoue pas vaincu : "sur la saison, nous menons deux manches à une contre France ­Inter. Il reste une manche avant juin et RTL y a toujours un grand degré d’exigence dans la performance. La place de numéro un sur la saison n’est pas perdue".