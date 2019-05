Nouveau cycle de conférences sur l'avenir des médias

Moments d’échanges partagés sur l’avenir des médias, ce cycle de conférences-débats dénommé "MAIN conferences" vise à développer une réflexion stratégique sur les opportunités et les défis de l’écosystème numérique pour l’ensemble de la musique et des médias Presse, TV, radio, à partir de problématiques très précises.Les MAIN conférences ont été récemment lancées dans le cadre de la première édition du festival InaSound des cultures électro, qui s'est déroulé les 20 et 21 avril dernier au Palais Brongniart. entre DJ sets, live, masterclass, ateliers kids, brunch électro, hackathon, expos et autour des acteurs de la musique électronique.