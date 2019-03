Podcast #14 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de L'Hebdo Radio Clémentine Galey la créatrice de Bliss-Stories : un podcast qui recueille les témoignages de femmes qui racontent leurs expériences de maternité. Chaque épisode de Bliss-Stories totalise désormais entre 50 000 et 80 000 écoutes...Quand on présente une matinale, il ne s'agit pas de pouvoir se lever un jour, un matin ou un mois. Ça, c'est facile... Le plus épuisant, le plus fatigant, le plus harassant..., c'est de tenir toute une saison. Marc Fauvelle, à la tête de la matinale de franceinfo, nous donnera ses conseils.En fin d'année dernière, Radio France lançait Culture Prime . L'offre culturelle commune de l'audiovisuel public a rencontré le succès dès son lancement et se déploie désormais sur de nouveaux canaux de diffusion.Top Music, première radio indépendante d'Alsace, prépare son Top Music Live . La radio a réquisitionné le Zénith de Strasbourg pour y inviter ses auditeurs.Enfin, c'est en 2019, la 5e édition de " 60 Secondes Radio ". Ce concours international encourage les artisans de la radio et du son à produire une capsule de 60 secondes radio précises sur le thème, cette année, des "Frontières".