Clémentine Galey, profession podcasteuse

La motivation première de Clémentine était de répondre à l'un de ses propres besoins : avoir un espace d'écoute et de parole sans filtre dédié à la maternité, avec un ton décomplexant pour permettre aux femmes d'être informées sur des sujets parfois tabous. Ce ton différent, très intime, a rapidement trouvé son audience et les femmes sont de plus en plus nombreuses à écouter les témoignages. "Je reçois chaque jour des dizaines de témoignages poignants de femmes qui me remercient pour mes podcasts et me proposent parfois de raconter leur histoire. Cette confiance qu'elles m'accordent me touchent énormément, je ressens beaucoup de bienveillance et un fort esprit de sororité au sein de ma communauté. C'est ce sentiment d'utilité publique qui me pousse à vouloir continuer et intensifier le développement de Bliss-Stories" explique Clémentine Galey.