Culture Prime se déploie sur de nouveaux canaux de diffusion

L’offre culturelle commune de l’audiovisuel public a rencontré le succès dès son lancement et se déploie sur de nouveaux canaux de diffusion : Twitter et Youtube. Chaque mois, ce sont près de 80 vidéos qui sont postées sur Facebook et diffusées largement, sous le label Culture Prime, par des publications croisées sur les différents comptes de l’ensemble des partenaires. Les vidéos CULTURE PRIME totalisent sur le seul mois de décembre 16 millions de vues. Publiées sur Facebook dans un premier temps, ces vidéos seront désormais aussi disponibles sur YouTube et Twitter. CULTURE PRIME poursuit ainsi son développement en rendant toujours plus accessible son offre de contenus culturels, aux formats innovants, sur les principaux réseaux sociaux.