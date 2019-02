Nouvelle édition de "60 Secondes Radio"

Vous avez jusqu’au dimanche 14 avril 2019, minuit pour soumettre dans la langue de votre choix votre création d’une minute précise autour du thème des Frontières. Les règlements et formulaires de participation se trouvent sur le site du concours. "60 Secondes Radio" reçoit le soutien de la Commission canadienne pour l’Unesco, de Phonurgia Nova et du Centre Avatar de Québec. À gagner : 1 000$ CAD (pour le 1er prix), 750$ CAD (pour le 2e prix) et 500$ CAD (pour le 3e prix). Inscriptions et modalités : ICI