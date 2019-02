Top Music prépare son "Top Music Live"

Si les auditeurs de Top Music souhaitent assister à ce Top Music Live, il leur suffit de jouer pour gagner leur invitations en envoyant par sms le mot clé "CONCERT" au 7 17 17 (2x0.75 € + prix d’un SMS). Ils recevront par la suite un SMS avec un lien leur permettant de remplir un formulaire d’informations. Ce formulaire permet à Top Music d’attribuer les places aux gagnants. Leurs billets seront ensuite disponibles et seront envoyés directement par la radio par SMS sur le numéro qu'ils auront renseigné et par mail également.

Top Music, la première radio indépendante d'Alsace. Elle diffuse ses programmes à Strasbourg (94.5), Colmar (106.8), Haguenau (91.1), Sélestat (90.1), Saverne (95.8), Mulhouse (106.7), Sarrebourg (98.9), Schirmeck (97.6) et à Sainte-Marie-aux-Mines (89.7).