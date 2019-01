Podcast #08 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de ce 8e épisode de L'Hebdo Radio , la nouvelle émission de Karl Zéro sur Europe 1 (le journaliste présidera la cérémonie des Grands Prix Radio 2019 au Salon de la Radio). Cette semaine, La Lettre Pro de la Radio a lancé 10 minutes Radio . Un entretien vidéo qui fait le pari de recevoir régulièrement les professionnels de la radio. Premier invité : Laurent Frisch, directeur du numérique et de la production à Radio France. La 16e édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital se déroulera les 24, 25 et 26 janvier prochains. Parmi les nouveautés, un hacktahon de 72 heures sur la radio et l'audio de demain. Les détails avec Philippe Chapot.Enfin, il n'y a pas que L'Hebdo Radio qui parle de radio. Le podcast " Des ondes Vocast " s'en charge également chaque mois.